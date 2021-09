Hovland med sitt første halvpoeng i Ryder Cup på fæl dag for Europa-laget

Tommy Fleetwood og Viktor Hovland gratulerer hverandre etter et vunnet hull i fourballkampen i Ryder Cup fredag. Foto: Charlie Neibergall, AP / NTB

NTB

Viktor Hovland leverte mye bra spill, men tapte i sin Ryder Cup-debut før han bidro til et halvpoeng i sin andre parkamp for dagen.

Det gjorde han på en tung dag for Europa-laget som er tittelforsvarer i prestisjeduellen i golf mot USA. Amerikanerne leder 6-2 etter første dag med parspill.

Hovland og Paul Casey tapte for stjerneduoen Dustin Johnson og Collin Morikawa i foursome, der spillerne slår annenhver gang på samme ball. Sammen med Tommy Fleetwood ledet han mye av ettermiddagskampen mot Justin Thomas og Patrick Cantlay i fourball, men amerikanerne utlignet mot slutten.

– Jeg skulle gjerne ha sørget for litt flere poeng i dag, men jeg tror ikke det er mulig å ha det mer gøy enn jeg hadde det med Tommy i dag. Jeg håper vi får en sjanse til å rette opp resultatet i morgen, sa Hovland til Sky Sports.

– Vi sa til hverandre på vei til siste green at vi har gitt alt. Det var en glede å være involvert i en så god kamp, sa Fleetwood.

I fourball spiller alle med egen ball, og lagets beste resultat blir tellende på hvert hull.

USA tok ledelsen på første hull, men Hovland senket puttene som ga utligning på 3. og ledelse på 4. hull. Fleetwood økte ledelsen på 6. hull, og etter en ny vellykket putt av briten på 8. hull var det tre hulls ledelse.

Thomas reduserte på 9. hull, og tre hull senere senket Cantlay en birdieputt etter å ha vært 30 centimeter fra hull-i-ett. Hovland falt på kne i fortvilelse etter å ha rullet sin birdieputt til side for hullet.

Det duket for en spennende avslutning, og på 16. hull utlignet Thomas med en eagle, før de to siste hullene ble delt.

Europa har vunnet Ryder Cup fire av de fem siste gangene, sju av de siste ni og ni av de siste tolv, men vil få problemer med å følge opp den statistikken. Det var særlig nærspillet som sviktet for Europa fredag. Mens putt etter putt rullet inn for hjemmelaget, slet gjestene.

Kom til kort

Hovland leverte mye godt spill i Ryder Cup-debuten tidligere fredag, men det holdt ikke til poeng for Europa i fouresomekampen han spilte med Casey. USAs duo viste seg for sterke.

USA stilte med sine to høyest rangerte spillere, verdenstoer Dustin Johnson og -treer Collin Morikawa, i duellen med Hovland og Casey. Kampen var jevn og spennende en god stund, men USA-duoen satte inn støtet vel halvveis og sto som vinnere etter 16 hull.

Da ledet de med tre hull. Amerikanerne vant seks hull (1, 6, 7, 11, 12 og 16), europeerne tre (3, 4 og 13). Hovland og Casey ledet duellen etter 4. og 5. hull, men lå under fra og med det sjuende hullet.

Hovland viste nok til at Europas kaptein Padraig Harrington ga ham ny tillit i fredagens fourballkamper. Han var en av fire europeere som spilte to kamper første dag.

Verdensener Jon Rahm og hans spanske landsmann Sergio Garcia tok turneringens første poeng for Europa, men ellers var det amerikanerne som dominerte foursomekampene og tok ledelsen 3-1. To uavgjorte ble eneste europeiske utbytte i fourball.

Garcia tok sin 23. seier i Ryder Cup-kamper og tangerte dermed rekorden til Nick Faldo.

Sterkt spill

Hovland ristet tidlig av seg debutantnervene og spilte som en garvet Ryder Cup-veteran. Han bidro til at lagene innledningsvis vekslet på å lede foursomeskampen på Whistling Straits-banen ved Lake Michigan.

På 2. hull var nordmannen nær å greie eagle da hans innspill stoppet rett ved hullet. På neste hull senket Hovland en birdieputt og utlignet USAs ledelse fra åpningshullet. Så tok Europa-duoen ledelsen da Hovland la press på Morikawa, som misset sin putt. Alllerede etter fire hull fikk nordmannen føle hvordan det føles å lede en Ryder Cup-kamp.

USA vendte til ledelse da Johnson senket birdieputter både på 6. og 7. hull. Europa-duoen misset noen gode muligheter til å slå tilbake, og fra 11. hull satte USA inn støtet, ansporet av et entusiastisk hjemmepublikum. Med seier på to strake hull ble ledelsen økt til tre, og det ble for mye å ta igjen.

Hovlands imponerende par fra roughen på 13. hull reduserte, men på 16. hull var det over.

Hovland er med 14.-plass nest høyest rangert av spillerne på Europa-laget. Ti av de tolv amerikanerne er foran ham på verdensrankingen.