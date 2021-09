Norske Dennis Hauger er Formel 3-mester

Det norske stortalentet har sikret seg tittelen allerede i det første av tre løp i russiske Sotsji.

18-åringen tok en andreplass i det første av tre løp i Sotsji fredag. Dermed er det ingen som kan ta igjen forspranget hans i sammendraget. Løpene i Russland er sesongens siste i Formel 3.

– Yes! Yes! Yes! Tusen takk gutter! Nå går vi for seier i konstruktørmesterskapet! utbrøt Hauger på teamradioen, ifølge TV2.

Hauger kjører for laget Prema og ledet før helgens tre løp med 43 poeng ned til andreplassen, australske Jack Doohan.

Som Formel 3-mester får han ikke kjøre mer i den klassen. Helmut Marko i Red Bull lover ham sete i Formel 2 neste år. I det fjerne lokker Formel 1.

– Han har hatt en stor sesong i Formel 3. Han gjorde en feil tidlig, men ellers har han vært enestående. Han har vist store ferdigheter, og han beveger seg virkelig i riktig retning, sier Marko i en pressemelding.

– Han kommer til å kjøre for oss i Formel 2 i 2022, og etter det er det bare ett steg igjen. Det kreves at han fortsetter å forberede seg på samme måte han har gjort i år. Han er ikke der ennå, legger han til.

Også i Formel 1 skal det kjøres løp i Sotsji i helgen. Der valgte sammenlagtleder Max Verstappen å bytte motor, noe som betyr at han må starte bakerst i søndagens løp. I motsetning til Formel 3– er ikke Formel 1-sirkuset over med det første. Etter helgens Russland grand Prix skal det kjøres ytterligere syv løp.