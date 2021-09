Warholm: – Nå kan vi alle kjenne på den gode følelsen

NTB

Bare et par timer før regjeringen offentliggjorde gjenåpningsplanen for Norge etter pandemien var Karsten Warholm ute på en løpetur på Oslos tak.

Den ferske OL-vinneren og verdensrekordholderen er en av mange som har måttet justere sitt eget opplegg i det siste halvannet året.

– Dette betyr at vi alle kan kjenne på den gode følelsen av å være mer tilbake til normalen. Det er noe alle jeg kjenner har savnet og som jeg har savnet. Vaksineprogrammet er på plass, og det er det eneste vi kan stole på. Det synes jeg at alle skal gjøre. Vi har vært mye ute og reist som fullvaksinerte i det siste, og det er godt å kjenne på følelsen av det er mer normalt igjen og med publikum på plass. Det er helt magisk, sier Warholm til NTB.

Fornuftig

– Hvilken betydning får gjenåpningen for deg i treningshverdagen?

– Det er stygt å si det, men vi har hatt veldig god plass til å trene når det har vært strengt. For oss betyr dette at vi må dele plassen med flere, men rent fornuftig sett er det en bra ting. Anleggene vi bruker blir båret av folkene som benytter seg av dem, og de må vi ha tilbake hvis anleggene skal fortsette å leve. Det tenker jeg må være helt greit.

Tak

Årsaken til Warholms fredagssprell på taket av Økern Portal er hans samarbeidsavtale med Felleskjøpet, og det handlet nettopp om næranlegg.

Økern Torg er Nord-Europas største spiselige hage, og med treningssenter og en løpebane på 100 meter med tartandekke oppe på selve taket. Nærmiljøanlegget åpnes for allmennheten i løpet av oktober.

– Dette er et praktanlegg som jeg håper at mange vil benytte seg av. Det er unikt at vi gjør noe sånt som dette i byen, og kanskje vil det være mindre unikt i framtida. Jeg håper at dette er en stil som folk vi gå for. Det må være fantastisk å trene utendørs i et slikt anlegg, sier Warholm.