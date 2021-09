Full gjenåpning for idretten kl. 16 lørdag – Norsk Toppfotball jubler

NTB

Det blir full gjenåpning for idretten lørdag klokken 16, bekrefter statsminister Erna Solberg på regjeringens pressekonferanse.

Dermed vil det igjen bli åpnet for fulle tribuner og fulle konsertsaler etter halvannet år med strenge begrensninger.

– En full gjenåpning er en ekstremt viktig milepæl og noe vi har ventet på hele tiden. Jeg har stor tro på at dette kommer til å gå bra, og er fullstendig optimist på kulturen, idretten og frivillighetens vegne, sier kulturminister Abid Raja (V).

– Det er veldig gledelig

Det er 561 dager siden Norge innførte de første koronarestriksjonene.

Norsk Toppfotballsjef Lei Øverland er fornøyd:

– Det er veldig gledelig, og dette gir full jubel ute blant supporterne. Vi ser veldig fram til å få alle tilbake til tribunene igjen, sier direktør Øverland i Norsk Toppfotball, som er interesseorganisasjonen til toppklubbene på herresiden, til NTB.

I fjor startet Eliteserien for menn opp med 200 tilskuere på hver kamp, mens grensen er blitt økt gradvis i 2021. Den best besøkte klubbkampen i Norge i år er Vålerenga – Molde sist helg. Da tok 7084 tilskuere turen til stadionet på Valle i Oslo.

Tar grep

Snart er det duket for enda flere publikummere på arenaene, men de kommer ikke til å strømme på av seg selv, advarer Øverland.

– Det er ikke bare å knipse i fingrene og tro at man får fylt opp på stadion tvert. Vi har skapt oss nye vaner, og vi vet jo hvor utfordrende det er å endre vaner, sier han.

NTF-sjefen forteller samtidig at de har planer for å lokke dem som er blitt vel komfortable i sofaen, til arenaene.

– Ja, absolutt. Vi har holdt igjen på bruken av promotering og midler for annonsering, men nå skal vi kommunisere hardere og gjøre ulike grep. Det blir mest fra klubbene, men også med støtte fra Norsk Toppfotball. Det blir hardt arbeid, men det er jobben vår. Og vi har gode planer, sier Øverland.

Roser regjeringen

Han forteller om gode tilbakemeldinger til klubbene fra dem som allerede har vært på kamper i en periode. Det er samtidig svært viktig å få muligheten til å lage enda større fotballfester.

– Fotballen er jo noe helt annet med syngende supportere fra begge lag. Vi skal få bortesupporterne tilbake i et helt annet omfang enn vi har klart med begrensningene vi har hatt. Det blir kjempebra.

I Norge har mange ropt på lettelser tidligere, særlig i forbindelse med A-landslagets kamper. I NTF er man imidlertid svært fornøyde med regjeringens pandemihåndtering.

– Jeg har lyst til å gi regjeringen honnør for at den har lyttet til toppfotballen underveis. Det har vært en veldig utfordrende situasjon for Norge, naturligvis. Vi følere at vi har fått støtte og er blitt hørt. Så vi i toppfotballen er fornøyde, sier Øverland.