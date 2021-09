Fotballen med klare forventninger – vil ha fulle tribuner

Ullevaal stadion tar 27.000 tilskuere. NFF håper at tribunene endelig kan fylles. 11. oktober kommer Montenegro på besøk. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

NFF-sjef Pål Bjerketvedt forventer at begrensningene på tilskuere blir opphevet når regjeringen kunngjør nye tiltak i gjenåpningen av Norge.

Regjeringen holder sin pressekonferanse klokken 12.30, og det er store forventninger til at de gjenværende restriksjonen blir lettet eller opphevet.

– Fotballen har nå først og fremst forventninger til at begrensningene på tilskuere blir opphevet eller at vi i hvert fall får anledning til å utvide kapasiteten fra dagens nivå. Det er svært viktig for både klubb- og landslag, skriver generalsekretær Pål Bjerketvedt i en SMS til NTB.

Fortsatt gjelder det en begrensning på 50 prosent av stadionkapasitet (maksimalt 10.000 tilskuere) utendørs og 5.000 innendørs for idretts- og kulturarrangementer.

Landslagssjef Ståle Solbakken gikk kraftig ut mot regjeringen i etterkant av VM-kvalifiseringskampen mot Nederland 1. september, da kun 7.000 fikk slippe inn. Helseminister Bent Høie svarte da at fotballen har hatt særbehandling under koronapandemien, og han mente Solbakkens utspill var usolidarisk med resten av idretten.

Bjerketvedt sier han også håper det blir lettet på innreisekarantene.

– Vi har hatt unntak for fotballen, men for norsk toppidrett vil dette gjøre hverdagen enklere, sier han.