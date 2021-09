Solskjærs B-lag slått ut av ligacupen

NTB

Manuel Lanzini ga West Ham 1-0-seier over Manchester United i en B-preget ligacupkamp onsdag kveld.

Lagene møttes også i helgen, da Manchester United vant 2-1 i ligaen, og fra den kampen hadde Ole Gunnar Solskjær byttet ut alle elleve spillere i startoppstillingen, mens West Ham-sjef David Moyes byttet ut ti mann.

Onsdagens duell på Old Trafford ble preget av at West Ham tok ledelsen tidlig. Åtte minutter var spilt da Lanzini avsluttet et flott angrep ved å bredside ballen i mål.

Manuel Lanzini gjorde onsdagskvelden sur for Ole Gunnar Solskjær. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Etter det ventet mye press fra vertene. Anthony Martial kom nær utligning etter et kvarter, og United jobbet intensivt på for scoring, mens West Ham forsvarte sin ledelse.

Solskjær byttet inn blant andre Bruno Fernandes og Mason Greenwood etter hvilen, uten at det hjalp nevneverdig. Spillet bølget fram og tilbake mot slutten, men det ble ikke flere scoringer. Dermed er Manchester United ute av ligacupen for denne sesongen.

To andre favoritter klarte seg bedre i onsdagens kamper. Arsenal, for anledningen uten Martin Ødegaard, tok seg av AFC Wimbledon med 3-0, mens Leicester slo Millwall 2-0 på bortegress. Formsterke Brighton slo ut Swansea med 2-0.