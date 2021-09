Tittelforsvarer Viking sendte Rosenborg ut av NM

NTB

Viking freste over Rosenborg og vant 3-1 på eget gress i onsdagens cupduell i 3. runde. Vertene dro også hjelp av et feilaktig godkjent mål.

Ballen som Even Hovland sendte i eget nett til 2-0 tidlig i annen omgang, gikk nemlig via hånden til Viking-kanten Yann-Erik de Lanlay. Regelverket sier tydelig at målet skal annulleres hvis ballen er borti hånden til en spiller fra angripende lag, men dommerne trodde åpenbart at den traff en annen av de Lanlays kroppsdeler.

Rosenborg reduserte ti minutter senere, og dermed så det en stund ut til at handsmålet skulle bli avgjørende. Men drøye ti minutter før slutt ble RBK rundspilt i eget felt, og Zlatko Tripic kunne styre inn 3-1.

Viking fortsetter dermed sitt tittelforsvar i cupen etter en intens kamp i et regntungt Stavanger. Etter en jevn åpning koblet vertene et sterkere og sterkere grep om kampen, og det var ikke ufortjent da Kristoffer Løkberg stanget inn 1-0 på et flott innlegg fra Veton Berisha etter 32 minutters spill.

Vertene var farlige på overganger, og en ny kontring ga 2-0 i det 50. minuttet. Tripic slo inn fra venstre, og i en tett duell styrte Hovland ballen i mål via hånden til de Lanlay.

En time ut i kampen satt ballen omsider i mål for Rosenborg. Det fløt godt i angrep, og ballen endte opp hos Carlo Holse, som vendte av en mann og skrudde ballen elegant i mål.

Reduseringen ga RBK blod på tann, og de skapte farligheter, men uten å score. I stedet var det Tripic, matchvinneren fra cupfinalen i 2019, som fikk roet nervene til hjemmefansen.

Veien tilbake fra 1-3 ble for lang for Rosenborg. Dermed må trønderne, som kjemper om gull i Eliteserien, vente en god stund på neste cupkamp.