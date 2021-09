Hovland forberedt på tøft publikum i Ryder Cup

Viktor Hovland trener på Whistling Straits-banen tirsdag. Foto: Jeff Roberson / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Norges golfess Viktor Hovland er sikker på at han kommer til å håndtere et eventuelt fiendtlig publikum under Ryder Cup som starter fredag.