Svensk klubb presenterte ny trener – sluttet etter tre timer

NTB

Dmitrij Tsjerysjev (52) ble tirsdag klar som ny hovedtrener i AFC Eskilstuna på nivå to i svensk fotball. Én treningsøkt senere var russeren ferdig i klubben.

Med sine tre timer har Tsjerysjev trolig hatt den korteste trenerkarrieren i svensk toppfotball noensinne. Den tidligere landslagsangriperen valgte selv å forlate jobben.

– Dmitrij ville gjøre en god del endringer. Etter treningen kom han fram til at det ville gjøre mer skade enn nytte for laget i dagens situasjon. Han mente at han ikke har tid til å gjøre endringene, og at det er bedre at spillerne fortsetter med samme opplegg som tidligere. Vi har bare ti kamper igjen av sesongen, sier AFC Eskilstunas styreleder Alex Ryssholm til Eskilstuna-Kuriren.

Dermed må klubben som var i Allsvenskan så sent som i 2019, fortsette trenerjakten. I juni fikk Özcan Melkemichel sparken, og siden har sportssjefen Jawad Al Jebouri ledet laget selv om han mangler trenerlisens. Dispensasjonen hans løper ut 27. september.