Eksperter spår snarlig exit for Ronald Koeman i Barcelona

NTB

Ifølge flere eksperter på spansk fotball vil Barcelona-trener Ronald Koeman få sparken så snart klubben har funnet en erstatter.

– Ronald Koemans tid i Barcelona går definitivt mot slutten. Flere rapporterer at nederlenderen defineres som «dead man walking» etter 0-3 vs. Bayern & 1-1 vs. Granada, og at det bare gjenstår å finne erstatteren. Avgjørelsen er tatt, men offentliggjøres neppe før arvtaker er funnet, skrev Viasats ekspert på spansk fotball Petter Veland på Twitter, ifølge Dagbladet.

Mandag klarte laget bare 1-1 hjemme mot Granada. Det spanske storlaget røk i forrige uke på et ydmykende 0-3 hjemme på Camp Nou for Bayern München i mesterligaen.

Barcelona strever etter at Lionel Messi forsvant. Økonomiske problemer og skader på viktige spillere har i tillegg forverret situasjonen for trener Koeman, som allerede nå er under hardt press. Så hardt press at jobben trolig allerede er over.

– Beslutningen er tatt. De venter på å få klar en erstatter, så vil Koeman få sparken, skrev journalisten Joan Vehils.