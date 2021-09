TV-drama i norsk VM-jakt: Uvisst om fotballkvinnenes kamp mot Kosovo blir vist

NTB

Norges kvinnelandslag i fotball spiller borte mot Kosovo i VM-kvalifiseringen tirsdag, men kampen ligger ikke an til å bli sendt på NRK.

Det melder NRK selv under et døgn før kampstart i Pristina. Årsaken er at fotballforbundet i Kosovo trøbler med å få til en avtale som gjør at oppgjøret blir filmet og produsert for TV.

– Vi synes det er synd at det så tett opp mot kampstart ikke er avklart, for nå er ingen alternative muligheter lenger mulig, sier Knut Kristvang i Norges Fotballforbund.

Han er daglig leder i det NFF-eide selskapet Fotball Media. Kristvang har vært i kontakt med det kosoviske forbundet siden gruppene i VM-kvalifiseringen ble trukket.

– Jeg vet ikke hvorfor de har utfordringer med å produsere kampen.

Kristvang forteller at NFF har prøvd å være løsningsorientert og tilbudt motparten en bytteavtale, men uten å lykkes. Han mener «en minimumsproduksjon burde være en del av forutsetningene for kvaliken».

NFF tok mandag kontakt med Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for å klargjøre hva de forventer av hjemmenasjoner i en mesterskapskvalifisering.

Norge innledet nylig VM-jakten med 10-0 over Armenia. I tillegg til Kosovo er også Belgia, Polen og Albania i gruppe F.