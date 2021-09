Daniel Hoelgaard legger opp

NTB

Uno-X-rytteren Daniel Hoelgaard (28) avslutter sykkelkarrieren etter årets sesong.

Det opplyser Uno-X-laget via Twitter. Hoelgaard har syklet for det norske laget de siste to årene etter å ha tilbrakt fire sesonger i franske Groupama-FDJ.

– En flott fyr har valgt å bevege seg utenfor de profesjonelle sykkelstiene etter 2021-sesongen. Vi ønsker deg lykke til på reisen, Daniel Hoelgaard. Takk for bidragene til laget og gratulerer med en flott karriere, skriver Uno-X.

Hoelgaard har slitt med sykdom og skader de siste sesongene. Han opplyser til VG at han skal ta fagbrev som tømrer og satse på en karriere innen byggebransjen.

– Jeg har mistet mye grunnlag fysisk, og med kone og to barn hjemme har jeg funnet ut at det vil koste mer enn det smaker å komme tilbake til nivået jeg ønsker å ha som proffsyklist, sier rogalendingen.

Hoelgaard ble norsk juniormester i 2010, og han har senere blant annet vunnet poengtrøya i Tour de Bretagne to ganger og syklet i Grand Tour-rittet Vuelta a España.