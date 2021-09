Tidligere kvinnesjef advarer mot boikott av afghansk herrecricket

NTB

Cricketmiljøer verden over bør støtte Afghanistans herrelag, ikke boikotte dem, dersom Taliban hindrer kvinner å spille, sier en tidligere sjef for kvinnelaget.

Tuba Sangar flyktet fra Afghanistan like etter at Taliban tok makten i landet. Den tidligere landslagssjefen advarer mot at sportssanksjoner vil skade grasrota, også for kvinner og jenter.

– Det er ingen god idé å boikotte herrelaget. De har gjort mye for Afghanistan, de har vist verden Afghanistan på en positiv måte, sier Sangar til nyhetsbyrået AFP.

– Om vi ikke har et herrelag, vil det ikke være noe håp for cricket, sier hun.

Ledere i det australske cricketforbundet har truet med å avlyse en historisk testkamp mellom de to landene i november. Trusselen kom etter at en høytstående tjenesteperson i Taliban sa på TV at «det ikke er nødvendig» for kvinner å spille.

Det afghanske cricketforbundet (ACB) ba sist uke Australia om ikke å straffe landets herrelag og begrunnet det med at de er «uten makt til å endre kultur- og religionsmiljøet i Afghanistan.»

Håp

Ultrakonservative Taliban har lovet å respektere kvinners rettigheter innenfor grensene for sin tolkning av islam, men det er fortsatt usikkert hvorvidt kvinner i Afghanistan vil kunne fortsette å utøve sine profesjoner.

I den første perioden Taliban styrte Afghanistan, mellom 1996 og 2001, ble de fleste former for underholdning, inkludert mange idretter, forbudt. Stadioner ble brukt som sted for offentlige henrettelser, og kvinner fikk totalforbud for å drive idrett.

Denne gang har Taliban vist at de ikke har noen problemer med menn som spiller cricket, blant annet ved å arrangere en kamp i hovedstaden Kabul kort tid etter at de utenlandske styrkene trakk seg ut.

Leder for ACB, Azizullah Fazli, har i et radiointervju sagt at han har håp om at også kvinner skal få spille. Han fortalte at 25 av landslagsspillerne fremdeles befinner seg i Afghanistan, mens BBC tidligere i september skrev at enkelte av spillerne har gått i skjul for Taliban.

Populært

Cricket er blitt umåtelig populært i Afghanistan de siste tiårene, særlig på grunn av landets cricketgale naboer i Pakistan. Landets herrelandslag er per dags dato rangert blant topp ti i verden både i éndagskamper og i Twenty20-kamper.

Talibans maktovertakelse har satt spørsmålstegn ved Afghanistans deltakelse i internasjonale testkamper. Etter det internasjonale cricketforbundets regler må de nasjonale forbundene ha et aktivt kvinnelag for å kunne spille testkamper.

Sangar sier til AFP at Talibans overtakelse har «drept alt håp» om at kvinnelige cricketspillere endelig skal få spille internasjonalt.

– Fra 2014 til nå har vi ikke hatt muligheten til å spille internasjonalt, men det har vært håp. Alle forsøkte det de kunne for å få det til, sier hun.

– Noen av jentene er veldig talentfulle, og de håper at de en dag kan ha flagget over skuldrene og vise verden at afghanske kvinner kan spille cricket.