Gråtende Simone Biles: – FBI og turnforbundet lukket øynene for overgrepene

Turnstjernen Simone Biles tørker tårer under sitt vitnemål i en senatshøring om FBIs og idrettsorganisasjoners håndtering av varslene mot Larry Nasser, som er dømt for overgrep for flere hundre unge turnere. Foto: Graeme Jennings, Pool via AP / NTB

NTB

Turnstjernen Simone Biles kjempet med tårene da hun onsdag hevdet at FBI og USAs turnforbund begge lukket øynene for seksuelle overgrep mot turnere.

Biles er en av et stort antall amerikanske turnere som ble utsatt for seksuelle overgrep begått av turnforbundets lege Larry Nassar. Han er dømt til 360 års fengsel for sine forbrytelser, men senatet gjennomfører høringer for å granske FBIs rolle i saken.

FBI fikk tidligere i år sviende kritikk i en rapport utarbeidet av justisdepartementet, som konstaterte at «FBI unnlot å behandle varsler om overgrep med det alvor saken fortjente» etter at overgrepene først ble rapportert til FBI-kontoret i Indianapolis i 2015. Minst 40 unge kvinner ble offer for overgrep etter at FBI fikk kjennskap til saken.

– Jeg klandrer Larry Nassar og hele systemet som tillot og tolererte hans overgrep, sa Biles og la til at USAs turnforbund og OL-komité «visste om overgrepene lenge før jeg ble klar over at de visste».

Hun har fire OL- og 19 VM-gull og regnes av mange som verdens beste kvinneturner noensinne.

Sviktet

Biles var en av fire turnere som vitnet onsdag. McKayla Maroney, som i likhet med Biles er olympisk mester, sa at hun føler seg sviktet og forrådt av FBI. Hun fortalte at hun følte seg mistrodd og oversett av FBI da hun rapporterte Nassars overgrep.

Hun hevdet også at hennes forklaringer til FBI ble endret og forvridd.

– De valgte å dikte opp, lyve om hva jeg sa og dermed beskytte en serieovergrepsmann, sa hun.

Ved siden av Biles og Maroney vitnet Aly Raisman, også hun OL-mester, og Maggie Nichols. Sistnevnte var den første som varslet om Nassars overgrep.

Biles var den eneste av de fire som var med i Tokyo-OL, men der måtte hun stå over de fleste konkurransene på grunn av mentale utfordringer.

Tøft

– Det krever alt jeg har å møte her. Jeg håper jeg har energi til å gå ut etterpå. Jeg tror ikke folk forstår hvor tøft dette er for oss, sa Raisman, som sa at håndteringen av saken har gjort byrden enda tyngre for ofrene.

– Hvor mye er en liten jente verd, spurte Biles retorisk.

FBI-direktør Christopher Wray og justisdepartementets generalinspektør Michael Horowitz, som ledet granskingen av byrået, skal vitne senere i høringen.

I hans rapport står det at FBI-ansatte gjorde mange grove feil i sin behandling av varslene.