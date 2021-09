Haaland-rivalen Lewandowski: – Bedre enn noensinne

Robert Lewandowski leverer varene gang på gang for Bayern München. Foto: Michael Sohn / AP / NTB

NTB

Bayern Münchens stjernespiss Robert Lewandowski (33) føler seg sikker på at han kan spille i minst fire år til på toppnivå.

Det forteller polakken i et intervju med tyske Bild. Lewandowski viste seg tirsdag fram igjen med to scoringer i mesterligaåpningen mot Barcelona (3-0-seier borte).

Bayern-spissen er blitt 33 år gammel, men scorer fortsatt mål på løpende bånd. Og han avslører at resultatene fra sommerens fysiske tester var de beste han har oppnådd noensinne.

– Jeg er i god fysisk form, og jeg har riktig mentalitet. Jeg kan spille i mange år til. Jeg er sikker på at det blir minst fire år til. Og så får vi se om jeg kan legge listen enda høyere, sier han til Bild, ifølge Daily Mail.

– I sommer hadde jeg de beste resultatene i karrieren. Så om jeg var 27 år (fysisk) for et år siden, er jeg 25 eller 26 nå. Statistikken er enda bedre. 33 er bare et tall, og det forteller ikke hvor gammel jeg egentlig er, fortsetter Lewandowski.

Han regnes av mange som verdens beste spiss og er favoritt til å bli toppscorer både i mesterligaen og Bundesliga. Naturlig nok sammenlignes polakken ofte med spissrivalen Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund, som ble toppscorer i Champions League forrige sesong.

Begge har startet 2021/22-sesongen skarpt, både for klubb- og landslag, men Lewandowski ligger så vidt foran med sine ti mål på seks kamper for Bayern. 21-åringen Haaland har gjort åtte mål på seks kamper for Dortmund før onsdagens mesterligamøte med Besiktas i Tyrkia.