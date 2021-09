Barcelona fikk juling av Bayern på Camp Nou

NTB

Bayern München koblet grepet umiddelbart i sin mesterligagruppe med 3-0-seier over Barcelona på bortebane etter mål av Thomas Müller og Robert Lewandowski (2).

For akkurat 13 måneder siden ble Barcelona ydmyket og slått 8-2 av Bayern i mesterligaens kvartfinale i Lisboa, da Bayern var på vei mot sin sjette tittel i verdens gjeveste klubbturnering.

Det var med bange anelser et ytterligere svekket Barcelona-lag gikk til åpningskampen i denne sesongens turnering. Forrige sesong ble begge klubbene slått ut av Paris Saint-Germain, som siden har plukket opp Barcelonas største stjerne LIonel Messi.

Bayern var minst ett nummer for stor for Messi-løse Barcelona, som ble presset gjennom det meste av kampen og kan takke keeper Marc-André ter Stegen for at det ikke ble et nytt stortap. For første gang på 186 mesterligakamper siden Opta begynte å føre statistikk registrerte ikke Barcelona en avslutning på mål.

– Vi ga ikke bort mye bakover, og vi kunne ha scoret noen mål til. Det var gøy å spille her, og alle gutta nøt det, sa Müller til Amazon.

I samme gruppe måtte Dinamo Kiev nøye seg med 0-0 mot Benfica etter at Mykola Sjaparenkos scoring på overtid ble annullert etter VAR-gjennomgang.

Utmanøvrert

I det 33. minutt i Barcelona dro Bayern hjemmespillerne ut av posisjon med raske kortpasninger, før Leroy Sané satte opp Müller for skudd fra vel 20 meter. Eric Garcia vendte ryggen til, ble truffet av ballen og endret retning på skuddet slik at ter Stegen var utmanøvrert og sjanseløs.

Müller tangerte dermed Karl-Heinz Rummenigges 217 scoringer for Bayern München. Nå har bare Lewandowski og den nylig avdøde legenden Gerd Müller flere enn ham.

Lewandowski økte sin ledelse igjen da han punkterte kampen med scoring på to stolpereturer.

I det 56. minutt var det Jamal Musiala som knallet ballen i stolpen. Ronald Araujo lå flere meter bak lagkameratene og sørget for at Lewandowski var onside da han kunne sette returen i tomt bur.

Seiersgarantist

Det var derfor helt forgjeves da Araujo ropte på offside. Lewandowski kunne juble for sin 21. og senere også 22. scoring i de siste 17 mesterligakampene han har spilt. Samtlige er vunnet.

Lewandowski var ute med skade i 1-1-kampen mot Atlético Madrid i gruppespillet i fjor og i hjemmetapet mot PSG i april.

Sané satte ter Stegen på store prøver både før og etter pause, mens Gerard Piqué berget hjemmelaget med en fantastisk blokkering da Musiala kom til skudd i målgården etter et stygt balltap av Sergio Busquets etter en snau halvtime.

Det virket som alle innså at kampen var avgjort på 0-2, og både Ronald Koeman og Julian Nagelsmann gjorde mange bytter før det som ble en transportetappe mot Bayern-seier. I det 85. minutt skjøt innbytter Serge Gnabry i stolpen, og Lewandowski satte inn det tredje målet.

Etter å ha vært ubeseiret i 38 strake hjemmekamper i mesterligaen har Barcelona nå tapt tre på rad med sjokksifrene 1-10: Juventus 0-3, Paris Saint-Germain 1-4, Bayern München 0-3.