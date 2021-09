Barcelona-spiss må opereres

NTB

Barcelonas Martin Braithwaite må gjennomgå operasjon i sitt venstre kne, har klubben opplyst. Angriperen blir trolig ute resten av året.

Den 30 år gamle dansken ba om å bli byttet ut i Barcelonas 2-1-seier over Getafe forrige måned på grunn av smerter i kneet. Han mistet Danmarks påfølgende landskamper.

Nå opplyser Barcelona at behandlingen de siste dagene ikke har gitt resultater, og at han må under kniven for å løse problemet.

Barcelona vil komme med en ny oppdatering når operasjonen er gjennomført.

Braithwaite scoret sju mål på 42 kamper for Barcelona forrige sesong. Han startet årets sesong med to mål i åpningskampen mot Real Sociedad.