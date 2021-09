Zlatan Ibrahimovic gjør comeback – tre uker før han fyller 40

For lengst en levende legende.

Fotballstjernen Zlatan Ibrahimovic er tilbake i Milan-troppen til søndagens kamp mot Lazio, som spilles hjemme på San Siro klokken 18.

Svensken pådro seg i vår en alvorlig kneskade som knuste EM-drømmen hans, og etter fire måneder på sidelinjen ligger det nå an til at han kan få sitt comeback.

– Han har jobbet dag og natt for å komme tilbake fra denne skaden, sa trener Stefano Pioli på lørdagens pressekonferanse.

Runder 40



3. oktober fyller Zlatan 40 år.

Han for lengst en levende legende, med 62 landslagsmål for Sverige og 19 klubbtrofeer, etter en karriiere som inneholder suksessopphold i storklubber som

Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain (PSG) og Manchester United.

I 2020 kom han tilbake til Europa og Milan ertter et opphold i amerikanske LA Galaxy. Han viste med overbevisning at han fremdeles har det, og noterte seg for 37 mål på 25 kamper for den italienske storklubben.

God sesongstart



Det er ikke klart om Zlatan starter på banen eller på benken, men han er med i kamptroppen som ble offentliggjort søndag.

Milan har vunnet sine to første kamper i Serie A denne sesongen. Til uka venter bortekamp mot Liverpool i Champions League og toppkamp mot Juventus neste helg.