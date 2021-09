Fifa dropper sanksjoner mot Premier League-klubber

NTB

Alt tyder på at Premier League-fans likevel får se spillere som Firmino, Ederson og Fred i helgens fotballrunde på øverste nivå i England.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) gir spillere fra Brasil, Chile, Mexico og Paraguay lov til å spille etter at disse landenes fotballforbund har gått med på å droppe en karanteneperiode fra 10. til 14. september.

Det opplyser en kilde med kjennskap til saken til nyhetsbyrået Reuters.

Det har vært lange samtaler det siste døgnet mellom Fifa og de involverte forbundene for å komme til enighet om at spillerne fra søramerikanske land kan få spille uten at klubbene straffes, opplyser kilden.

Liverpool, Manchester United, Chelsea og Manchester City var blant klubbene som ikke ville frigi spillere til landslagsspill for Brasil på grunn av smittesituasjonen i landet og påfølgende isolasjon for hjemvendte spillere.

Brasils fotballforbund utløste en regel hos Fifa som sier at spillere suspenderes i fem dager når de ikke har møtt opp til landskamp.

Det rammet Liverpool-trioen Alisson Becker, Fabinho og Roberto Firmino samt Gabriel Jesus og Ederson fra Manchester City og Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds) og Thiago Silva (Chelsea).

Ytterligere to spillere ble rammet av samme regel: Wolverhampton-spissen Raúl Jiménez (Mexico), og Watfords Francisco Sierralta (Chile). For Newcastles Miguel Almirón fra Paraguay ble det funnet en løsning fredag.