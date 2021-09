Medvedev til US Open-finale i strake sett

Verdenstoer Daniil Medvedev er klar for finale i US Open etter å ha slått Felix Auger-Aliassime i strake sett. Foto: Seth Wenig, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

2.-seedede Daniil Medvedev stilte seg i veien for historiejagende Novak Djokovic ved å ta seg til finale i US Open med klar seier over Felix Auger-Aliassime.