Tidligere generalsekretær ville fjerne Bråthen for fem år siden

NTB

Tidligere generalsekretær Stein Opsal kaster seg inn i hoppbråket og sier samarbeidet med Clas Brede Bråthen var så dårlig at han ikke orket å fortsette.

Opsal sier til TV 2 at han forsøkte å fjerne Bråthen som hoppernes sportssjef for fem år siden, på grunn av samarbeidsproblemene. Hoppkomiteen ønsket da å fortsette med Bråthen, og Opsal ga seg.

– For min del ble det så krevende at det tappet meg for energi og motivasjon i jobben. Og etter hvert fant jeg ut at jeg gjør heller noe annet, sier Opsal.

Han sier at han angrer på at han ikke tok opp kampen mot hoppkomiteen når han nå ser hva slags bitter strid hans etterfølgere går gjennom.

Bråthen sier han synes det er underlig at Opsal ikke har gjennomført medarbeidersamtaler for å bedre forholdet mellom dem.

– Jeg observerer at Stein Opsal egentlig bekrefter at dette handler om en langvarig og pågående kamp, som for meg kun har handlet om å sikre fremtiden for idretten som har betydd så mye for så mange, sier Bråthen.