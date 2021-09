Kringkastere oppfordres til å droppe OL-dekning: – Vil være medskyldige

NTB

Noen av verdens største kringkastere blir bedt av rettighetsgrupper om å droppe planene om å dekke vinterens OL i Beijing.

I et åpent brev signert av over 200 rettighetsgrupper, blant dem Den norske Tibet-komité og Den norske uigurkomiteen, står det at kringkasterne risikerer å være «medskyldige» i «forverrede menneskerettighetsbrudd» i Kina.

Rettighetsgruppene representerer minoriteter i Kina: uigurer, tibetanere, innbyggere i Hongkong og andre.

Amerikanske NBC er blant dem som har fått brevet oversendt. NBC betaler omkring 7,75 milliarder dollar for rettighetene til de neste seks OL-mesterskapene. Ifølge nyhetsbyrået AP anslås det å være omtrent 40 prosent av inntekten til Den internasjonale olympiske komité (IOC).

IOC har ved flere anledninger sagt at det kun er et idrettsorgan. President Thomas Bach har ikke ønsket å ta opp eller å fordømme behandlingen av uigurer eller andre minoriteter i Kina.

Kritikk

Brevet kommer få dager etter at OL og Paralympics i Tokyo er over. Nå er søkelyset rettet mot Beijing.

IOC står overfor krav om boikott fra flere hold i tillegg til sponsorer og utøvere som har uttalt seg kritisk.

Vestlige land kritiserer blant annet Kina for den autoritære kursen i Hongkong, med fengsling av demokratiforkjempere og knebling av den frie presse. De anklager også landet for grove menneskerettsbrudd mot den muslimske uigur-minoriteten vest i landet, og for å ta seg til rette i sjøområder som også andre asiatiske land gjør krav på.

Lhadon Tethong i Det internasjonale Tibet-nettverket sier i brevet at «vi noterer oss TV-nettverkene».

– Hvis de sender OL i Beijing i 2022, vil de være medskyldige, sier hun.

Kina avviser

Kinas regjering har hele tiden avvist beskyldningene og har gjentatt at landet nekter for menneskerettighetsbrudd i Hongkong og mot uigurene i Xinjiang-provinsen.

Kinas utenriksdepartement har også vært kritisk tilbake og kalt det for «politisering av sport». Beskyldningene om folkemord mot uigurene er omtalt fra Kinas hold som «århundrets løgn».

Beijing ble tildelt vinter-OL i 2015. Både Oslo og Stockholm trakk seg, og IOC hadde to kandidater igjen: Beijing og Almaty i Kasakhstan.

IOC-medlemmene stemte fram Beijing med 44 mot 40 stemmer.

OL vil trolig arrangeres uten særlig mange tilskuere og med stor avstand mellom idrettsutøvere og journalister på grunn av koronapandemien.