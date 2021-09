NTB

Norge kjørte som ventet over Gibraltar på Ullevaal, men sløste med sjansene igjen og vant «bare» 5-1 i en kamp der det kunne blitt tosifret.

Erling Braut Haaland scoret tre ganger, men kunne hatt dobbelt så mange. Kristian Thorstvedt herjet med scoring, assist, stolpeskudd og gult kort. Alexander Sørloth misset en haug med sjanser før han banket inn det nest siste norske målet.

De tre tegnet seg iallfall på scoringslista. Det burde flere ha gjort mot et lag som ble fullstendig overkjørt.

Sjansene kom i perioder tett som hagl på Ullevaal, der 10.000 tilskuere lagde godstemning selv om uttellingen akkurat som i Latvia lørdag var frustrerende dårlig. Men Ståle Solbakkens menn leverte igjen en helhjertet innsats fra første til siste spark og viste at de akter å være med i kampen om VM-billett hele veien.

Nå er det bare målforskjellen som holder Norge borte fra tabelltoppen i gruppe G, men Nederland knuste Tyrkia og dro ytterligere fra i antall plussmål på en dag da det var håp om at Norge skulle ta innpå.

Norges fjerde seier på seks kvalifiseringskamper gjorde at Ståle Solbakkens menn reiser til Istanbul i oktober på 2.-plass i gruppa, to poeng foran Tyrkia. Og Norge er også forbi tyrkerne i målforskjell.

Mot ett mål

Gibraltar hadde overfor Uefa oppgitt laget sitt i samme formasjon som Norges, 4-3-3, men spilte som ventet en veldig dyp 5-4-1-formasjon og hadde ryggen mot veggen helt fra start. Det var spill mot ett mål på Ullevaal.

Sørloth kom til tre farlige avslutninger de første ti minuttene, mens Martin Ødegaard tråklet seg helt inn i målgården og serverte Haaland, som ikke fikk skutt i mølja av desperate motspillere. Andreas Hanche-Olsen holdt på å få det første målet da han skjøt mot hjørnet på corner fra Ødegaard, men på streken sto Kian Ronan og nikket ut.

Først etter nesten halvspilt omgang ble det mål. Birger Meling ble spilt fram på kant og slo skrått ut i feltet, der Thorstvedt var på plass med et ustoppelig venstrebeinsskudd fra 10 meter.

Fire minutter senere var det Haalands tur. Ødegaard i playmakerrollen tok med gullklokkejubilant Kristoffer Ajer, som spilte opp på Thorstvedt sentralt. Han slo en smart stikker til Haaland, som etter et perfekt medtak scoret alene med keeper.

Kontret

Gibraltar yppet seg for første gang framover i det 37. minutt, men det resulterte bare i at Norge for første gang fikk kontre, og dermed sto det 3-0. Marcus Holmgren Pedersen brukte farten på kant. Innlegget gikk over Haaland, men Sørloth gjenvant ballen i feltet og satte opp spissmakkeren, som kranglet den forbi to motspillere og dundret den i nettet.

Det begynte å lukte målfest, og i det 42. minutt knallet Thorstvedt ballen i innsiden av stolpen på volley etter at Haaland slo ballen inn i feltet igjen etter et hjørnespark. Men så feilet Norge bakover.

Hanche-Olsen slo en stygg feilpasning i forsvar og trakk seg i den påfølgende duellen slik at spissen Reece Styche kom helt gjennom og kunne vippe over Ørjan Nyland før Ajer nådde fram med taklingsforsøket.

Snytt for hattrick

Tremålsledelsen så ut til å skulle gjenopprettes før pause da Norge fikk straffespark, men avgjørelsen ble omgjort etter VAR-sjekk. Haaland ropte på hands da ballen traff armen til Scott Wiseman i målgården, og dommeren sa seg enig. Men etter en tur til skjermen ved banen omgjorde han beslutningen, og Haaland måtte vente på sitt hattrick.

Sørloth, Haaland og Moi hadde kjempesjanser i begynnelsen av 2. omgang før det fjerde målet kom etter snaue timen. Fredrik Bjørkan, som var frisk i sitt innhopp på venstrebacken, raidet inn i feltet og gikk over ende i en duell, men Sørloth plukket opp ballen, dro av en spiller og banket den i hjørnet.

Rett etter serverte han Haaland åpent mål, men superspissen traff ikke før han gjorde 5-1 på overtid. Da hadde innbytter Joshua King rukket å misse et par nye sjanser som lignet på dem han misbrukte i Latvia.

Uttellingen var dårlig for Norge, men effektivitet blir viktigere i neste måned.