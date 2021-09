Linn Svahn må operere skulderen

Linn Svahn i Kuusamo under verdenscuprennene der i november i fjor. Foto: Emmi Korhonen /Lehtikuva / NTB

NTB

OL-deltakelsen er i fare for den svenske langrennsstjernen Linn Svahn. Tirsdag ble det kjent at hun må operere skulderen, 150 dager før OL i Beijing.

Svahn skadet skulderen for sju måneder siden i verdenscuprennet i Ulricehamn.

Rehabiliteringen har ikke gått som ønsket, og hun må derfor ta en operasjon for å løse skulderproblemene.

– Det er dårlig timing, men jeg har kommet til et punkt der et inngrep er det eneste alternativet for å bli kvitt dette, sier Svahn.

Det svenske nyhetsbyrået TT skriver at det er usikkert om hun kan delta i OL i Beijing, som starter 4. februar neste år.

Der ville Svahn i utgangspunktet ha vært et av svenskenes store håp. Hun har ni verdenscupseirer, først og fremst i sprint.

– Det er en vanskelig og uønsket situasjon, men samtidig er det motiverende, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å komme tilbake enda sterkere, sier Svahn.

Per Andersson, medisinsk ansvarlig for det svenske landslaget, sier at operasjonen skal gjennomføres onsdag.

– Hun er sterk og målbevisst, noe jeg ser på som lovende for hele prosessen, sier Andersson.

Det var knyttet store forventinger til Svahn før VM i Oberstdorf i vinter. Skulderproblemene gjorde at VM-drømmen tok slutt allerede i semifinalen på sprinten.