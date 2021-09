Briten Russell blir lagkamerat med Hamilton i Mercedes

NTB

George Russell (23) blir Merecedes-fører i formel 1-sirkuset neste sesong. Han blir dermed lagkamerat med den regjerende verdensmesteren Lewis Hamilton.

Det betyr at den tyske bilfabrikkanten vil ha to engelskmenn i stallen sin.

Overgangen var ventet for 23-åringen som denne sesongen har kjørt for Williams. I Mercedes erstatter han Valtteri Bottas. Finnen skal neste sesong kjøre for Alfa Romeo.

Russell er regnet som et stort talent, og han overrasket med å ta en sterk 2.-plass i Belgias Grand for to uker siden.

George Russell vikarierte for Lewis Hamilton sist sesong da han var ute med coronasmitte.