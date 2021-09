Viktig Spania-seier da Georgia ble grisebanket

NTB

Et hardt presset Spania slo tilbake med målkalas og 4-0-seier over Georgia i VM-kvalifiseringen i fotball.

Laget til Luis Enrique har havnet bakpå i gruppa etter 1-2-tapet for Sverige torsdag. De havnet to poeng bak Sverige med én kamp mer spilt, og det er ikke lenger opp til Spania alene å vinne gruppa og dermed sikre seg den eneste plasseringen gir garantert spill i sluttspillet i Qatar.

Mot Georgia var det aldri noen tvil. José Gayà, Carlos Soler og Ferrán Torres gjorde tre mål før pause. Pablo Sarabia la på til 4-0 18 minutter inn i 2. omgang.

Seieren gjorde at Spania overtok tabelltoppen i gruppe B med to poeng, men de har to kamper mer spilt enn Sverige som har ni poeng og full pott etter tre spilte kamper.