Norges nye backstjerne: – Surrealistisk

NTB

Marcus Holmgren Pedersen har gått fra benken i Molde til startplass på landslaget og nederlandske Feyenoord. Det har skjedd over kun tre måneder.

Finnmarkingen er beviset på at ting forandrer seg raskt i fotball. På et og et halvt år har han gått fra Tromsø, via Molde, og til europspill med nederlandske Feyenoord. Nå har han også fått sine to første A-lagskamper for Norge.

– Det er litt surrealistisk at det skulle gå så fort, sa 21-åringen på en pressekonferanse søndag.

Senest 12. juni startet han på Molde-benken i et serietap borte mot Sandefjord.

Lørdag kveld fikk den lynhurtige backen vist fram sine offensive kvaliteter da Norge tidvis rundspilte Latvia i Riga.

– Det var et litt annet kampbilde i går. Mot Nederland ble vi litt lavere og hadde litt mindre ball, så jeg nådde ikke helt fram for å bidra offensivt. I kampen mot Latvia fikk jeg bruke det jeg er best på, det å være mye mer offensiv og komme langs siden og bruke farten, sa Holmgren Pedersen.

I Nederland har han fått kallenavnet «mannen med tre lunger». Det viser til at han alltid dundrer opp og ned høyrekanten.

– De sier det der nede. De har lagt merke til at jeg løper mye i kampene, både defensivt og offensivt. De har ikke helt skjønt hvordan jeg klarer å gjøre det så ofte, så de sier at jeg har tre lunger.

Holmgren Pedersen har startet alle ligakampene for Feyenoord hittil i sesongen. Laget står med fire poeng etter tre runder og ligger på fjerdeplass.

Han var også delaktig da Feyenoord kvalifiserte seg til gruppespillet i nyvinningen conferenceligaen. Det skjedde etter at de slo ut svenske Elfsborg i den siste kvalifiseringsrunden.