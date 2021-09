– Men jeg er enig i at det er en dårlig vane å kjøre bussen inn på banen, så hvis vi har fått kritikk for det så tror jeg vi skal legge oss flate og ikke dra det noe lenger, innrømmer landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Ståle Solbakken har stått opp i ordkrigen med norske myndigheter om koronatiltak, men legger seg flat i diskusjonen om spillerbussens framferd.

Da Dagbladet på fredagens pressekonferanse i Riga konfronterte ham med kritikk mot at bussen før treningen på Lillestrøms treningsanlegg torsdag parkerte på en nysådd gressbane, ble Solbakken uvanlig spak.

– He he, det har jeg ikke hørt. Vi må beklage hvis vi gjorde det, men jeg er veldig god venn med den legendariske banemesteren Terje Hveding. Hans oppgave da jeg spilte i Lillestrøm var å harve grusbanen til Teitur Thordarson før vi skulle trene, så han er nok bare bare glad for at han får pusle litt med banen. Men jeg er enig i at det er en dårlig vane å kjøre bussen inn på banen, så hvis vi har fått kritikk for det så tror jeg vi skal legge oss flate og ikke dra det noe lenger.

Koden

Mens Norge er på 4.-plass i sin kvalifiseringsgruppe (bare ett poeng bak lederen), leder både Sverige og Danmark sine grupper klart etter sterke seire onsdag. Solbakken er klar på at Norge har en vei å gå for å matche nabolandenes prestasjoner.

– De har knekt koden, og vi må prøve å greie det vi også. Det er litt som det som skjedde på 1990-tallet. Da vi først kvalifiserte oss til et sluttspill (VM i 1994), kom vi til tre av fire, og vi var bare noen minutter unna at det ble fire på rad, sier han.

Norge var åtte minutter fra å bli første lag som kvalifiserte seg til EM i 1996, men kom aldri dit. Derimot ble det VM-deltakelse i 1998 og EM-deltakelse i 2000. Siden har Norge mislyktes i hver eneste kvalifisering.

Litt bak

– Sverige har opparbeidet seg en følelse for hva som skal til, og det er stort sett ingen diskusjoner der om hvordan fotball skal spilles. Zlatan kan krydre det, og nå er de i ferd med å få et par angripere (Dejan Kulusevski og Alexander Isak) som også kan skade lag i kontringsfasen, sier Solbakken.

Han kjenner også godt til Danmarks landslag etter alle årene i FC København.

– Akkurat nå har Danmark en ekstrem talentmasse i alle posisjoner, et utvalg de ikke har hatt på hundre år. De har jobbet godt over lang tid. Vi skal prøve å slå Latvia lørdag og ta et steg på veien, men vi har et lite stykke til der Sverige og Danmark er. Det ville vært dumt å si noe annet.