Hovland henger med i teten i Atlanta

NTB

Viktor Hovland er med i tetkampen i den siste turneringen i årets PGA-mesterskap. Han ligger på delt 5. plass etter dag to av fire.

Nordmannen gikk den andre runden på banen i Atlanta i Georgia to slag under par og ligger nå totalt ni slag under par.

Hovlands runde var av den jevne typen. Han startet med en birdie på første hull, der han imponerte med en putt fra nærmere ti meter. Det ble også en putt fra fem meter for en birdie på det tolvte hullet, og ingen bogeys eller høyere på runden.

Amerikanske Patrick Cantlay leder foran spanske Jon Rahm leder når turneringen er halvspilt. De to ligger henholdsvis 17 og 16 slag under par og har skaffet seg en god ledelse til resten av feltet.

Det er kun de 30 beste golferne på poengrankingen som deltar i den siste turneringen i PGA-sluttspillet. Hovland debuterte der sist sesong og havnet til slutt på 20.-plass.

Det er store pengesummer i spill på Georgia-gresset denne uken. Sisteplassen er sikret 395.000 dollar (3,4 millioner norske kroner).