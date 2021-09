Bunnstrid i Toppserien utsatt på grunn av koronasmitte hos Stabæk

NTB

På grunn av koronasmitte i Stabæk-leiren er lagets kamp mot Klepp i Toppserien lørdag utsatt. De to lagene ligger henholdsvis sist og nest sist.

Avgjørelsen ble kjent fredag, skriver Budstikka.

Ifølge sportslig leder Richard Jansen i Stabæk Fotball Kvinner er smitten knyttet til det store smitteutbruddet ved Norges Toppidrettsgymnas. En av spillerne i Stabæks treningskohort er smittet.

– Det er selvfølgelig dumt at kampen ble utsatt. Vi liker ikke å ha hengekamper, sier Jansen, som forteller at han har full forståelse for Norges Fotballforbunds avgjørelse.