Abid Raja mener Ståle Solbakken bør tenke seg om: – Mange har betalt en høy pris for pandemien

Kulturminister Abid Raja (V) forstår Ståle Solbakkens frustrasjon, men mener det hadde vært uforsvarlig å slippe inn flere mennesker på Ullevaal stadion.

Tilskuertallet i onsdagens VM-kvalifiseringskamp mot Nederland og regjeringens behandling av fotballen under coronapandemien er blitt betente temaer i kjølvannet av Solbakkens utspill de siste dagene.

Landslagssjefen mener at myndighetene ikke har lagt ordentlig til rette for at Norge kan være en idrettsnasjon, og torsdag ble han kritisert av helseminister Bent Høie (H), som mener at fotballen har vært usolidarisk med resten av idretten gjennom pandemien.

Idrettsminister Raja støtter sin kollega og ber Solbakken om å tenke seg nøye om.

– Det er svært mange som har ofret mye i denne pandemien. Det er folk som har mistet arbeidsplassene sine, det er folk som har dødd, og det er mange som har betalt en høy pris. Dette er et offer som en hel nasjon har vært med på å legge ned. Jeg er veldig glad for at det var 7.000 mennesker på Ullevaal. Jeg tror alle skjønner at det ikke kunne være 21.000 der, sier Raja til NTB.

Smittevern viktigst

Han forsvarer tilskuerbegrensningen som en del av smittevernhåndteringen og er stolt over hvordan Norge har taklet pandemien.

– Det finnes ikke en eneste politiker i Norge som ønsker å holde landet stengt. Vi har gjort det fordi det har handlet om å håndtere en pandemi som man kan dø av. Vi har sett i andre land i Europa hvordan smittetallene har vært og hvordan sykehusene har knelt.

– Så jeg tror Solbakken vil gjøre klokt i å se litt nærmere på hvordan Norge har håndtert smitten. Da vil han se at vi kommer ganske godt ut i smittevernhåndteringen. Og så har vi holdt åpent for barn og unge, og vi har kompensert idretter som har tapt penger. Det skal vi fortsette å gjøre. Og så ser jeg fram til den dagen vi kan åpne ytterligere opp. Vi ønsker fulle tribuner og fullt trykk, sier Raja.

Frustrert

Kulturministeren legger til at han virkelig håper at Solbakken og hans elever skal vinne alle sine kamper og komme seg til VM i Qatar.

– Vi har gitt fotballen mange unntak, for vi ønsker at de skal vinne kampene sine og kvalifisere seg til VM. Jeg skjønner at Ståle kan være frustrert. Jeg er like frustrert som ham over at vi ikke kan ha fulle tribuner. Men det er ikke fordi regjeringen er dum, det er fordi pandemien er noe dritt. Vi jobber for å få kontroll over den, og takket være den kontrollen kan de faktisk spille på Ullevaal.