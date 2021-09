Skiforbundet: Ikke aktuelt å gi Clas Brede Bråthen ny kontrakt – fristen går ut i dag

NTB

Fristen for å besvare søksmålsvarselet til hoppsjef Clas Brede Bråthen gikk ut fredag. Norges Skiforbund mener fortsatt at Bråthen ikke har krav på ny kontrakt.

Og alle mulighetene for et forlik er borte, bekrefter begge parters advokater.

– Vi har i dag fått svar på vårt siste tilbud, og vi oppfatter svaret fra NSF (Norges Skiforbund) slik at forliksforslaget avvises, og at NSF heller ikke ser noe grunnlag for å gjenoppta forhandlingene. Vi tar det til etterretning, sier Marit Håvemoen, Bråthens advokat, til VG.

– Bråthen har avsluttet forhandlingene med Skiforbundet ved å avvise siste tilbud som er framsatt, opplyser Skiforbundets advokat Nina G. Sandnes til NTB.

Fredag ettermiddag ble søksmålsvarselet, der Bråthen har varslet at han vil gå til sak om han ikke får fast ansettelse, besvart fra Skiforbundet, opplyser advokat Sandnes til NTB.

– Vi forklarer hvorfor vi mener at Bråthen ikke har krav på ny kontrakt, sa hun om innholdet i svaret.

– En stevning vil være neste steg i prosessen

I tilsvaret har forbundet også forklart hvorfor de mener at et eventuelt søksmål fra Bråthen ikke vil føre fram.

Bråthen har vært hoppsjef siden 2004. Toppledelsen i skiforbundet vil ikke forlenge kontrakten når den går ut i april 2022.

Torsdag ble det kjent at Bråthen ble tilbudt en midlertidig stilling som toppidrettssjef hvor administrativt arbeid og lederoppgaver ikke inngår. Det takket han nei til.

– Besvarer de søksmålsvarselet uten å akseptere tilbudet, vil vi oppfatte det som et avslag på det framsatte tilbudet, og en stevning til tingretten vil være neste steg i prosessen, sa Håvemoen til NTB.

Fastlåst

Bråthen krever fast ansettelse etter 17 års midlertidig ansettelse som sportssjef i Norges Skiforbund.

– Så må man se om han velger å ta ut det søksmålet. Det er jo god sannsynlighet for at han velger å gjøre det, sier Sandnes til NTB.

– Alle forliksmuligheter er nå uttømt, sier Sandnes om en løsning på floken som har oppstått.

Advokaten forholder seg til situasjonen slik at Bråthen nå fortsetter i sitt engasjement inntil det utløper i april neste år.

– Han har takket nei til to faste stillinger som er tilbudt ham og ett fireårig engasjement som toppidrettssjef/landslagssjef med bibehold av dagens lønns- og arbeidsvilkår. I sistnevnte stilling ville han kun hatt fokus på sport, nettopp slik at han ønsket, forklarer Sandnes.

– Atferd over tid

Sponsorene har også vært involvert. Skiforbundet har møtt sponsorene om den betente saken. Sist ukes møter konkluderte med at samtlige sponsorer ønsker at Bråthen fortsetter i sin stilling.

For en uke siden stilte styret i skiforbundet seg bak generalsekretær Ingvild Bretten Berg og hoppkomiteens avgjørelse om ikke å gi Bråthen ny avtale.

«Han har bidratt til svært gode sportslige resultater, men hans atferd over tid og manglende vilje til å justere denne i tråd med våre rimelige forventninger, gjør at skiforbundet ikke kan forlenge samarbeidet», sto det i en pressemelding.