Hovland i tetsjiktet i Georgia

NTB

Viktor Hovland fikk en god start på den siste turneringen i PGA-sluttspillet. Golfesset kjemper i toppen tross en småsur avslutning på torsdagens runde.

23-åringen fikk det virkelig til å svinge på Atlanta-banen i Georgia de første ni hullene. Han fulgte opp par på det første hullet med to strake birdier.

En bogey på hull fire så ikke ut til å prege ham nevneverdig. Etter et noe rufsete utslag på det femte hullet leverte Hovland et ellevilt andre slag. Fra 116 meter feide han ballen rett i koppen til en meget imponerende eagle.

To hull senere kom Hovlands tredje birdie for dagen. Hovland avsluttet første halvdel av runden med to par.

Han fikk det noe tyngre på de ni siste hullene. Der han spilte seg til én birdie (10. hull) og én bogey (16. hull). Dermed gikk han første dag fire slag under par, og totalt er han på -7. Det holder til en foreløpig fjerdeplass.

Hovland begynte runden tre slag under par. Det gjorde han på bakgrunn av sin 13.-plas på årets poengliste. Patrick Cantlay topper den og gikk ut hele ti slag under par.

Amerikaneren er i skrivende stund fem slag foran Hovland. Han er i likhet med flere andre ikke ferdigspilt for dagen.