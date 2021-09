Ståle Solbakken slo tilbake mot Martin Ødegaard-kritikk

NTB

Landslagssjef Ståle Solbakken forsvarte Martin Ødegaard dagen etter 1-1-kampen mot Nederland i VM-kvalifiseringen.

Den norske kapteinen klarte ikke å markere seg i stor grad mot Nederland. Han kom middels ut på spillerbørsene i norske aviser.

På et pressemøte torsdag kom Ødegaard opp som et tema etter et spørsmål basert på Kjetil Rekdals kritiske uttalelser om Arsenal-spilleren.

– Martin er steinsikker på laget. Nederland skapte ingenting på høyresiden i første omgang, og Martin spilte foran en debutant. Han gjorde en stor jobb som kaptein både før og under kampen, sa en engasjert Solbakken.

– Slik kampen ble, levde han helt opp til de forventningene jeg hadde til ham. Som kaptein har han vært super. Han har en stille autoritet, sa Solbakken om Ødegaard.

– Norge har en fantastisk angriper (Erling Braut Haaland) og en pasningslegger (Ødegaard), sa Nederland-trener Louis van Gaal etter kampen.

Norge møter Latvia borte lørdag og Gibraltar tirsdag. Også disse kampene inngår i VM-kvalifiseringen. Norge ligger på delt andreplass (sammen med Nederland og Montenegro) med sju poeng etter fire kamper. Tyrkia topper med åtte.