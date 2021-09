NTB

Landslagssjef Ståle Solbakken gikk ikke inn i noen ny tøff verbal duell med norske myndigheter om tilskuere på A-landskamper.

Regjeringen åpnet torsdag for at det kan komme inn opp til 10.000 tilskuere på VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar tirsdag.

Solbakken virket oppgitt over at den beskjeden kom dagen etter Nederland-kampen.

– Jeg har egentlig ikke lyst til å snakke så mye mer om dette. Jeg føler at jeg blir en sånn som syter og klager, og det blir veldig mye meldinger i mailboksen min fra mange som mener veldig mye om dette. Men jeg prater ut fra at vi skal være en idrettsnasjon og hvorfor vi ikke kan legge litt bedre til rette for det, sa Solbakken.

– Testingen som ble gjort i går, den fungerte veldig bra. Det hele gikk som det skulle gjøre, og det var vel fire eller fem covid-positive av 7000 personer, sa Solbakken.

Solbakken møtte mediene i Lillestrøm dagen etter 1-1-kampen mot Nederland. Der scoret Erling Braut Haaland sitt åttende mål i den 13. A-landskampen. Da var det bare tillatt med 7000 på tribunene, og Solbakken var meget kritisk til dette på pressekonferansen etter kampen.

Norge fortsetter VM-kvalifiseringen borte mot Latvia (lørdag).