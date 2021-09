Tidligere tennis-ess Julie Ditty Qualls er død

Julie Ditty i aksjon i finalen i Coleman Vision-turneringen i Albuquerque i New Mexico i 2008- Ditty vant i to strake sett mot Rossana Neffa de los Rios fra Paraguay.

Hun ble 42 år.

Tennis-profilen Julie Ditty Qualls, tidligere kjent som Julie Ditty, er død etter å ha vært kreftsyk i seks år.

Det skriver The Herald Dispatch.

Ditty var på sitt beste ranket som nummer 91 i verden.

Hun spilte i alle fire Grand Slam-turneringene. Best greide hun seg i US Open, der hun nådde tredje runde i 2007.

Ditty ble diagnostisert med brystkreft i 2015, og døde hjemme i Russell i Kentucky tirsdag 31. august.

– Hun var omgitt av alle oss (i familien) da hun gikk bort. Jeg vil alltid ønske at det var noe jeg kunne gjort for å beskytte henne mot smerten hun gjennomlevde. Jeg elsket å være hennes søster og vil for alltid være hjerteknust, uttaler Amy Ditty Lochow, også hun en tidligere tennisspiller.

Julie Ditty Qualls ble 42 år, og etterlater seg ektemann og en sønn.