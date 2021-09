NTB

Erling Braut Haaland scoret et vakkert ledermål og ble snytt av stolpen da han hadde vinnermålet på foten i 1-1-kampen mot Nederland.

Landslaget i fotball var tilbake på Ullevaal for første gang på 332 dager og fikk for første gang siden 2019 et entusiastisk publikum i ryggen.

7000 tilskuere hørtes ut som mange ganger så mange, men de fikk ikke juble for seieren som ville satt Norge i en kjempeposisjon foran innspurten om den første sluttspillplassen siden året Haaland ble født.

Centimeter fra å bli matchvinner

Nederland dominerte den første omgangen, og det var fortjent da Davy Klaassen utlignet Haalands ledermål. En norsk formasjonsendring ved pause gjorde kampen mye jevnere, og Haaland var centimeter fra å bli matchvinner da han framspilt av kaptein Martin Ødegaard. Haaland skjøt i innsiden av stolpen i det 64. minutt.

På overtid byttet Nederland inn EM-sensasjonen Denzel Dumfries, og han holdt på å avgjøre med kampens siste spark på ballen, men Birger Meling og André Hansen berget Norge.

– Hadde det blitt stolpe-inn for Erling så tror jeg det ville blitt vanskelig for Nederland, men vi ble veldig slitne mot slutten. Gutta gjorde en heltemodig innsats, og jeg tror de sitter med en god følelse nå, sa landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Vilje og kontringsstyrke

– Det var en bra gjennomført kamp mot et lag som er veldig gode med ballen og som kan straffe deg når som helst, og jeg er sliten selv.

Med uavgjort er Norge og Nederland likt etter fire kamper, med sju poeng hver. Tyrkia rotet bort to måls ledelse mot Montenegro og er fortsatt bare ett poeng foran.

Om Norge tar full pott i Latvia lørdag og mot Gibraltar tirsdag, kan laget være gruppeleder før de avgjørende kampene i oktober og november. Tyrkia skal nemlig til Nederland tirsdag.

Norge spiller borte mot Tyrkia i oktober og mot Nederland i november, men viste onsdag fram en vilje og kontringsstyrke som kan gi resultater i slike kamper.

Kunstverk

Nederland dominerte den første omgangen fullstendig med om lag 70 prosent ballbesittelse, men Norge forsvarte seg innbitt og slapp til få store sjanser. Samtidig grep laget begjærlig sine kontringsmuligheter og satte det nederlandske forsvaret på prøver.

Haalands ledermål i det 20. minutt var et lite kunstverk av måljegeren. Nederland klarerte et norsk hjørnespark, men ikke godt nok, og Stefan Strandberg lempet ballen inn igjen. Haaland tok den ned med ryggen mot mål og tre nederlandske forsvarere rundt seg. Han lurte bort to av dem med vendingen og listet ballen over beinet til Virgil van Dijk, som hadde kastet seg ned for å blokkere. Ballen trillet inn i hjørnet.

Dermed kunne han for første gang høre jubelbrølet etter å ha scoret på Ullevaal. Sjelden har så få hørt ut som så mange.

Sjanser

Haaland hadde allerede noen minutter tidigere hatt en stor sjanse etter en norsk mønsterkontring. Debutanten Marcus Holmgren Pedersen satte opp gode Mathias Normann, som spilte Haaland gjennom bak ryggen til van Dijk, men keeperdebutant Justin Bijlow reddet så vidt.

I det 29. minutt var det nær 2-0 på en ny kontring. Normann sendte Birger Meling i fullt firsprang bak forsvaret. Mohamed Elyounoussi fikk dårlig treff på innlegget, og rett bak ham skrek Haaland i frustrasjon over at sjansen ikke kom til ham.

Nederland fikk sin utligning sju minutter senere, på litt unødvendig vis. Steven Berghuis spilte pent fram Georginio Wijnaldum på kanten, men inne i feltet var de norske i klart overtall. Presset av Memphis Depay sleivet Andreas Hanche-Olsen med klareringsforsøket ved nærmeste stolpe, og ballen gikk til Klaassen som bare trengte å sette foten på den.

Endret

Gjestene var nær et ledermål i slutten av den første omgangen, men Ståle Solbakken gjorde grep ved pause og fikk se laget sitt heve seg spillemessig. Han la om fra 4-4-2 til 4-5-1 ved å flytte Moi ned på kant, og Martin Ødegaard fikk en mer sentral rolle etter å ha vært stort sett usynlig før pause.

Det holdt på å betale seg i det 64. minutt da Ødegaard førte ballen i høyt tempo og spilte Haaland gjennom. Spissen skrudde ballen rundt keeper og så den treffe innsiden av stolpen og sprette ut.

Nederlenderne viste tydelige tegn til å være stresset av et norsk lag som igjen begynte å være muligheten for tre poeng. Seier ville ført Norge inn i kampen om gruppeseier for fullt, men med ett poeng henger laget fortsatt med.

Gruppevinneren kommer til VM i Qatar, mens toeren må ut i et omspill der det kreves seier over to andre lag for å kvittere ut VM-billett.