Sjokktap for Casper Ruud i US Open - slått ut i andre runde

Casper Ruud er ute av US Open. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Casper Ruud hadde stålkontroll i det første settet mot Botic van de Zandschulp, men kollapset utover i kampen. US Open-eventyret er over etter tap i fire sett.

For Ruud sin del er storturneringen med det over nesten før det i det hele tatt har begynt. Etter å ha cruiset gjennom den første runden uten nevneverdige problemer, tapte Ruud den andre runden etter tre timer og ni minutters spill.

Onsdag bød den 117. rangerte spilleren i verden fra Nederland på store problemer for Ruud. Oppgjøret startet på verst tenkelig vis for Ruud, som ble brutt i første game. Deretter viste nordmannen muskler og brøt nederlenderen to ganger på rad, og vant det første settet komfortabelt 6-3.

Ruud og van de Zandschulp hadde så vidt kommet i gang med det andre settet før det ble avbrutt etter regn. 45 minutter senere startet de opp igjen, og spillerne beholdt egen serve til 4-4. Så holdt nederlenderen egen serve til 5-4, før han brøt Ruud og vant det andre settet 6-4.

Også i det tredje settet slet Ruud. På 3-2 til Van den Zandschulp brøt nederlenderen nordmannen til 4-2, før Ruud hadde tre muligheter til å bryte tilbake. Det klarte ikke Ruud, og nederlenderen beholdt serven. Det gjorde han også på 5-3, og dermed vant han det tredje settet 6-3.

Spillerne beholdt egen serve i det fjerde settet til det sto 3-3. Da brøt nederlenderen Ruud med et blankt game til 4-3. Nordmannen ledet 30-0 i det neste gamet, men tapte fire baller på rad, slik at nederlenderen gikk opp til 5-3.

Ruud beholdt egen serve til 4-5, før han hadde breakball på 40-30-ledelse i gamet etter. Men nederlenderen viste muskler, vant snudde og vant gamet, samt settet 6-4 og kampen 3-1 i sett.