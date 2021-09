Norsk OL-golfer legger opp: – Jeg er helt ferdig

NTB

Tonje Daffinrud legger opp som golfspiller. 29-åringen fikk det ikke til å stemme i OL i Tokyo og gir seg etter sju år som golfproff.

Daffinrud har vært proff golfspiller siden 2014 og spilt fast på Ladies European Tour. Sommerens OL, som kunne endt opp som karrierens store høydepunkt, endte med nedtur og sisteplass. Nå forteller Tønsberg-jenta til norskgolf.no at hun velger å legge opp.

– Etter OL var det som en propp som bare løsnet. Jeg bare måtte få sagt høyt det jeg hadde tenkt på så lenge. Det endte veldig fort med en beslutning om at jeg er helt ferdig, sier Daffinrud.

Hennes siste turnering som proff ble dermed Scottish Open for to uker siden. Da måtte hun gi seg med en skade i håndleddet.

I OL var hun også nær ved å gi seg etter en forferdelig åpning på turneringen. Daffinrud er likevel stolt av å ha fullført turneringen.

– Jeg var ekstremt nære på å trekke meg, og jeg kjente at «det her vil jeg ikke være med på». Selv om jeg bare hadde lyst til å forsvinne fra hele situasjonen, var det viktig for meg å stå i det. Det er jeg stolt av, sier Daffinrud om OL-opplevelsen.