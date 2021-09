Tsitsipas fortsetter å skape sinne i tennisverden: – Mistet respekten for ham

NTB

Den greske verdenstreeren Stefanos Tsitsipas (23) tar seg lange toalettpauser. Det irriterer motstanderne hans. Sist i rekken er Andy Murray.

– Jeg mistet respekten for ham, sa Murray, som har vunnet tre Grand Slam-turneringer, på pressekonferansen etter tapet for grekeren natt til tirsdag.

Det var i US Opens første runde at den tidligere verdensstjernen møtte en av sportens nye yndlinger. Murray, som ikke lenger er blant de 100 beste i verden, ga Tsitsipas ordentlig kamp og tapte 2-3 etter 4 timer og 44 minutters spill.

Murray, som selv vant US Open for ni år siden, var misfornøyd med motstanderen etter at Tsitsipas forlot banen både i slutten av andre sett og like før det femte. I tillegg måtte grekeren ha en medisinsk timeout for å behandle foten før det fjerde settet.

En oppgitt Murray ble fanget opp av TV-kameraene under en av Tsitsipas' toalettpauser.

– Toalettet er rett der! Hva gjør han der? Jeg har aldri brukt så lang tid på å gå på toalettet, utbrøt Murray til hoveddommeren.

Tsitsipas var borte i åtte minutter før femte sett.

– Jeg tror det var tydelig (hva jeg gjorde) da jeg tok klærne mine med da jeg forlot banen, sa Tsitsipas og mente at det er så lang tid det tar for ham å skifte og deretter komme tilbake til banen.

Reglene

Tsitsipas brøt ingen regler i kampen mot Murray. Ifølge reglene har spillerne tillatelse til å forlate banen for å gå på toalettet eller skifte to ganger under en femsettskamp. Spilles kampen over tre sett, er det tillatt med én pause.

Regelen har ikke spesifisert maksimalt tid som er lov til å bruke. En av grunnene til det er at det er forskjell på avstand fra bane til garderobe på forskjellige arenaer.

Andre steder i regelboka heter det likevel at man etterstreber «kontinuerlig spill». Toalettet på arenaen i US Open var få meter unna arenaen.

For et par uker siden i ATP 1000-turneringen i Cincinnati var det Alexander Zverev som fikk ut sin frustrasjon.

– Han tok med seg bagen med telefonen og alt inni, sa Zverev til dommeren da.

Da oppsto det også rykter om at Tsitsipas fikk tips og innspill fra sin far og trener Apostolos på tribunen via mobiltelefonen, ettersom han ble sett sittende og trykke på telefonen sin.

– Helt fint

– Det samme skjedde på fredag, og det samme vil skje i alle andre turneringer han skal spille, fortsatte Zverev under kampen.

Tsitsipas selv har uttalt at han har få problemer med egne pauser. En av årsakene er at han svetter mye og må skifte, ifølge ham selv.

– Jeg vet ikke hvordan motstanderen min føler seg når jeg spiller kampen. Det er ikke min prioritet. Så lenge jeg følger reglene og holder meg til det ATP sier er rettferdig, er det helt fint, sa Tsitsipas.

Onsdag skal Tsitsipas i aksjon igjen i runde to av årets siste Grand Slam-turnering. Denne gangen mot franske Adrian Mannarino, som er ranket som nummer 44 i verden.