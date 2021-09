Ingen av de norske skytterne til finale i Paralympics

NTB

Verken Jørn Dalen eller Heidi Sørli-Rogne klarte å ta seg til luftrifle-finalene i De paralympiske leker i Tokyo onsdag.

Dalen havnet på 33. plass i kvalifiseringen i klasse R3 miks SH1 på 10 meter.

Best av de åtte som gikk til finale var sørkoreanske Jinho Park, som oppnådde 638,9 poeng. Dalen endte på 628,6 poeng. I øvelsen gis det opptil 10,9 poeng per treff. Nordmannen hadde kun ett skudd utenfor markeringen for 10 poeng, men altså ikke gode nok blinktreff til å få en finaleplass.

I finalen måtte sørkoreaneren se seg slått med 0,1 poeng av tyske Natascha Hiltrop, som satte paralympisk rekord med 253,1 poeng.

I kvalifiseringen i klasse R5 miks SH2 10 meter kom Heidi Sørli-Rogne på 31. plass med 629,1 poeng. Hun hadde ingen treff dårligere enn 10,0. Best var italienske Andrea Liverani med 639,4 poeng. Italieneren endte på tredjeplass i finalen, som ble vunnet av Philip Jönsson fra Sverige. Også her ble det en paralympisk rekord, med 252,8 poeng.

Begge de to norske skal lørdag delta i 50 meter luftrifle, og til NRK sier ekspertkommentator Ola Lunde at dette vil en mer passende distanse for de norske skytterne.