Gullvinner Kashafali hyllet da han kom hjem til Bergen

NTB

Salum Kashafali tok en dans med søsteren Rachel da han kom hjem til Bergen et drøyt døgn etter å ha tatt gull på 100 meter i Paralympics.

Den 27-årige norske sprinteren satte nye verdensrekord med 10,43 i finaleløpet i Tokyo søndag. Sent mandag kveld ankom han Bergen lufthavn.

– At alle dere har kommet hit, så sent på kvelden, det betyr mye for meg. Jeg setter så stor pris på støtten jeg får her i Bergen, sa han ifølge Bergens Tidende.

Mellom 20 og 30 mennesker hadde møtt opp, skriver Bergensavisen.

Sprinteren har en medfødt netthinnesykdom og løp i klassen T12 for synshemmede. Han flyttet med familien til Norge i 2003, som kvoteflyktning fra Kongo. Han var da ni år gammel og har siden skaffet seg norsk statsborgerskap.