Casper Ruud enkelt videre til andre runde i US Open

Casper Ruud er enkelt videre i US Open. Foto: Aaron Doster / AP / NTB

NTB

Casper Ruud fikk det som ventet enkelt i den første runden av US Open. Det ble storseier 6-3, 6-2, 6-2 over Yuichi Sugita.

Ruud skulle egentlig møte Jo-Wilfried Tsonga, men den hardtslående franskmannen trakk seg noen timer før oppgjøret. Dermed var det japanske Yuichi Sugita som sto på motsatt banehalvdel for Ruud i New York mandag.

Og mot japaneren, som kom inn i turneringen som «lucky loser», gjorde Ruud kort prosess. Oppgjøret var over etter bare en time og 50 minutter.

– Det var en bra match. Fra første til siste game var det bra spill. Jeg fikk tidlig kampen inn i mitt spor, og slo gode server i dag, sa Ruud til Discovery etter kampen.

Varmt

Han var glad for at det bare ble tre sett i varmen i New York.

– Jeg kjenner det bra i dag, for det er varmt og høy luftfuktighet. Det var slitsomt, sa Snarøya-gutten.

Ruud åpnet kampen med å holde egen serve, bryte og holde egen serve, slik at det sto 3-0 etter bare noen få minutter i det første settet. Nordmannen hadde full kontroll, holdt egen serve resten av settet og vant komfortabelt 6-3 i første sett.

Stålkontroll

Også i det andre settet hadde Ruud stålkontroll. Han beholdt egen serve fire av fire ganger og brøt japaneren to ganger. Det gjorde at han vant sett nummer to 6-2.

Japaneren ga alt han hadde i det tredje settet, men han hadde lite å stille opp med mot Ruud. Nordmannen brøt Sugita på 1-1 og så seg aldri tilbake. Han brøt også på 4-2 og vant det tredje settet 6-2.

I den andre runden møter Ruud vinneren av Botic Van De Zandschulp og Carlos Taberner. I en eventuell tredjerunde kan åtteseedede Ruud møte Alejandro Davidovich Fokina, som han tapte for etter fire timers spill i Roland Garros i juni.