Liverpool utnyttet ikke overtaket etter VAR-drama, rødt kort og straffe

Det var full tenning etter at Chelsea-forsvarer Reece James handset på streken og Liverpool fikk straffespark. Foto: Mike Egerton / PA via AP / NTB

NTB

Liverpool fikk en hjelpende hånd av Reece James, men Chelsea holdt ut med ti mann i en omgang og berget ett poeng i toppkampen i Premier League.

At det skulle ende 1-1 virket smått usannsynlig tidlig i andre omgang, da Liverpool stormet mot Chelsea-målet i jakt på seieren. Det skjedde etter en høydramatisk avslutning på første omgang.

Reece James, som hadde assist da Kai Havertz ga Chelsea 1-0 tidligere, handset på streken, men dommer Anthony Taylor blåste av for pause. Etter en kjapp VAR-sjekk snudde Taylor, viste James det røde og lot Mohamed Salah utligne på straffe.

Det ga Liverpool håp i en kamp der Chelsea hadde vært et lite hakk bedre før handssituasjonen. De to gigantlagene spilte alt i alt en jevn kamp, men Chelsea-spillerne så mest fornøyde ut ved kampslutt.

Chelsea er tabelltoer med sju poeng etter tre kamper, mens Liverpool er på plassen bak med samme poengsum. Uavgjortresultatet er godt nytt for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i tittelkampen.

Etter landslagspausen skal Liverpool opp mot Leeds, mens Chelsea møter Aston Villa.

Høydramatisk

Chelsea hadde kampen i sin hule hånd før dramatikken på overtid av første omgang. Havertz fikk gå opp helt alene på en corner fra James og heade inn 1-0 etter 22 minutter. James skulle spille hovedrollen senere.

Etter en jevn omgang der Chelsea så ut til å ha kontroll, eksploderte det etter en corner på overtid. Ballen gikk i tverrliggeren før den ble reddet to ganger på streken av James.

Taylor blåste av for pause, men fikk beskjed om å se på situasjonen en gang til. Da konkluderte han med at James brukte armen, ga ham det røde kortet og blåste straffe til Liverpool.

Til Chelsea-spillernes store frustrasjon kunne Salah sette straffen sikkert i mål. Da kokte det over for Chelsea-spillerne og Thomas Tuchel på sidelinjen igjen. Til sammen ble det delt ut to gule kort for kjeklingen, som fortsatte helt inn i garderoben.

Liverpool-storm

Etter hvilen hadde vinden snudd. Der Chelsea hadde hatt god kontroll med elleve mann, blåste det nå opp til Liverpool-storm mot ti.

Omgangen ble et langt Liverpool-angrep. Rødtrøyene hadde i tillegg fått skrudd opp intensiteten i gjenvinningsspillet, og de skapte sjanse på sjanse.

Diego Jota, Virgil van Dijk og Jordan Henderson prøvde seg. Fabinho kom nærmest med et skudd fra distanse. Chelsea-keeper Edouard Mendy fikk det hett på Anfield.

Etter en time viste Chelsea at de fortsatt kunne utfordre. Spisstjernen Romelu Lukaku avsluttet, men skuddet ble blokkert.

Utover i omgangen så Liverpool-spillerne og Jürgen Klopp på sidelinjen mer og mer frustrert ut. Tre poeng ville ha vært svært viktige i det som blir en jevn tittelkamp.

Utfordrerne Manchester United og Chelsea har hentet stjernespillere, mens tittelholder City har hentet milliardmannen Jack Grealish.