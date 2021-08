Hovland med stabilt PGA-spill: DeChambeau leverte knallrunde

NTB

Viktor Hovland er elleve slag bak lederen etter to runder av den andre turneringen i PGA-sluttspillet i golf.

To birdier ga nordmannen en solid start og fire slag under par totalt, men etter halvspilt runde var han bare på ett slag under for dagen. Han endte tre under etter 18 hull. Dermed er han fem slag under par etter 36 spilte hull.

Noen få spillere fikk ikke fullført runden. De skal slå ferdig lørdag før tredje runde starter.

Amerikaneren Bryson DeChambeau er i ledelsen , hele 16 slag under par, men han kan miste føringen til Jon Rahm (Spania). Spanjolen er 15 under, men har to hull igjen på andrerunden.

På siste hullet hadde DeChambeau en putt for å spille runden på 59 slag. Det ville være rekordlavt, men han misset.

Hovland og resten av golfeliten fortsetter ferden i PGA-sluttspillet denne helgen i Baltimore. Ulikt den første turneringen er det bare 70 spillere som deltar kontra 125 sist helg.

Antallet kuttes ned til 30 foran den siste og avgjørende turneringen i sluttspillet.