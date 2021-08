Fifa forhandler om evakuering av fotballspillere fra Afghanistan

NTB

Det internasjonale fotballforbundet jobber intenst med å evakuere fotballspillere og andre idrettsutøvere fra Afghanistan.

Australske myndigheter klarte tirsdag å få 50 kvinnelige idrettsutøvere i ut av landet etter at det ble advart for sikkerheten til kvinner som driver med idrett i et Taliban-styrt Afghanistan.

BBC skriver at en rekke kvinnelige fotballspillere har gjemt seg i frykt for reaksjoner fra de nye makthaverne.

Fifa sier i en uttalelse at de jobber mot «regjeringer og relevante organisasjoner» for å få til evakuering.

Rundt 70 sivile og 13 amerikanske soldater ble drept i to eksplosjoner i Kabul torsdag.