Kashafali finaleklar etter rekordløp i Tokyo

Salum Kashafali er klar for finale på 100 meter etter å ha satt paralympisk rekord i kvalifiseringen. Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Verdensrekordholder Salum Kashafali brukte bare 10,46 sekunder på å sette ny rekord og sikre seg en plass i finalen i 100 meter i Paralympics i Tokyo.

Kashafalis tid forbedret den paralympiske rekorden med tre tideler og er bare ett hundredels sekund bak hans egen verdensrekord fra Bislett Games i juni 2019.

– Jeg visste at jeg var mye bedre enn de andre og prøvde å fokusere på meg selv, sier Kashafali til NRK etter løpet og legger til at det var motvind og at han ikke tok seg helt ut.

Den kongolesiskfødte sprinteren har en medfødt netthinnesykdom og løper i klassen T12 for synshemmede.

Finalen på 100 meter går søndag klokken 14 norsk tid.