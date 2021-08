Skiforbundet: Bråthens kommunikasjonsform og atferd er uakseptabel

Oslo 20210824. Clas Brede Bråthen til stede når Daniel-André Tande er tilbake i bakken etter fallet i Planica. Her i Midtstubakken tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Styret i Norges Skiforbund støtter generalsekretær Ingvild Bretten Berg og hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge avtalen med hoppsjef Clas Brede Bråthen.

I en pressemelding torsdag ettermiddag signert styret i Norges Skiforbund, opplyser styret at saken mellom Bråthen og Skiforbundet gjør det «nødvendig at styret involverer seg».

– Skistyret har over tid vært kjent med samarbeidsutfordringer mellom Clas Brede Bråthen, hoppkomiteen og fagmiljøer i Skiforbundet. Styret har de siste dagene fått en grundig saksgjennomgang av generalsekretæren, leder av hoppkomiteen og Skiforbundets eksterne advokat. Der fremkommer det at Bråthen over lang tid har hatt en konfronterende og uakseptabel kommunikasjonsform og atferd, som har skapt uro, utrygghet og en uholdbar situasjon både internt og overfor viktige interessenter eksternt, skriver styret.

I slutten av pressemelding uttrykket styret enstemmig tillit og støtte til generalsekretæren og hoppkomiteen om at Bråthens kontrakt ikke bør forlenges.

– Han har bidratt til svært gode sportslige resultater, men hans atferd over tid og manglende vilje til å justere denne i tråd med våre rimelige forventninger, gjør at Skiforbundet ikke kan forlenge samarbeidet, heter det i pressemeldingen.

Bråthen har hatt jobben som hoppsjef i 17 år, men tidligere denne uken ble det kjent at toppledelsen i Norges Skiforbund ikke ønsker å forlenge kontrakten. Flere i hoppmiljøet har reagert kraftig på det og støttet 52-åringen.

Skiforbundet understreker i pressemeldingen at det ikke er Bråthens meninger, men hans kommunikasjonsform og atferd som er uakseptabel.