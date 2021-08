Norsk sykkelskrell: Eiking med rød ledertrøye i Vuelta a España

NTB

Sykkelproffen Odd Christian Eiking (26) sjokkerte med å overta sammenlagtledelsen og den røde ledertrøya under tirsdagens 10. etappe av Vuelta a España.

Den unge australieren Michael Storer tok sin annen etappeseier i årets Vuelta, men bak der satt Intermarches Eiking i en kvartett som kjempet om plassene bak på den 189 kilometer lange etappen mellom Roquetas de Mar og Rincon de la Victoria.

Eiking kjørte inn til 5.-plass på etappen 22 sekunder bak Storer, men akkurat det var ikke avgjørende. Det avgjørende var at han tok inn minutter på alle foran ham i sammendraget, og da det var gått 9.10 minutter etter Eikings målgang var det klart at han stiller i den røde ledertrøya under onsdagens 11. etappe.

Eiking lå på 19-.plass med 9.10 minutter opp til den tidligere sammenlagtlederen, sloveneren Primoz Roglic, foran tirsdagens etappe.

Roglic veltet på tampen da han satte opp farten for å ta noen sekunder på andre sammenlagtutfordrere, men han kom seg på sykkelsetet igjen og til mål.

Roglic har 2.17 minutter opp til ledende Eiking i sammendraget. Mellom der befinner Guillaume Martin seg. Franskmannen ligger 58 sekunder bak Odd Christian Eiking i sammendraget.

Det er 15 år siden en nordmannen hadde rød trøye i Vuelta a Espana. I 2006 klarte Thor Hushovd det samme.

Knut Knudsen og Alexander Kristoff har også ledet Grand Tour-ritt, men ikke det største rittet i Spania.