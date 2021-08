BT: Ny politietterforskning etter Brann-nachspielet

NTB

Enda en av kvinnene som var til stede på festen på Brann stadion, har fått oppnevnt bistandsadvokat. Ifølge BT gjelder saken en påstått voldshendelse.

– Jeg kan bekrefte at jeg representerer en ung kvinne som er fornærmet i en ny straffesak etter nachspielet på Stadion, sier advokat Hilde Cecilie Matre til avisen.

Hun er kvinnens bistandsadvokat.

– Saken er i en helt innledende fase, og jeg verken kan eller vil uttale meg om detaljene i de anmeldte forhold, men min klient har vært i to politiavhør og er for tiden sykmeldt som følge av den belastende situasjonen hun er i, sier Matre.

Det var natt til tirsdag sist uke at 12 Brann-spillere skal ha deltatt på et mye omtalt nachspiel på Brann stadion.

Politiet etterforsker også et mulig seksuelt overgrep på det omtalte nachspielet, og én person har fra før status som mistenkt i saken. Personen har avvist at han er skyldig i noe overgrep. Politiet understreker at vedkommende som er oppsagt ikke er under etterforskning.